الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"جمعتنا سفارتنا فى حب مصر".. إلهام شاهين تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بتونس

الهام
الهام

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والإدلاء بصوتها في مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية في تونس أثناء حضورها فعاليات مهرجان قرطاج.

ونشرت "شاهين"، صورًا لها أثناء الإدلاء بصوتها في تونس عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أدليت بصوتي اليوم في الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية بتونس لوجودي في مهرجان أيام قرطاج المسرحية".

وأضافت: "شكرًا معالي السفير إيهاب فهمي، سفير مصر بتونس، وكل أعضاء السفارة المصرية على التسهيلات في سرعة الإجراءات والاهتمام بالوفد المصري من فنانين وكتاب ومخرجين وإعلاميين وصحفيين.. جمعتنا سفارتنا المصرية بتونس في حب مصر.. تحيا مصر".

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الأول الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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