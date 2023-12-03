لبلبة تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالسعودية (صور)

حرصت الفنانة لبلبة على الإدلاء بصوتها ضمن الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت أمس الأول في تمام التاسعة صباحًا للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك بمقر البعثة الدبلوماسية بالسعودية.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الأول الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".