كواليس انتهاء التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات (فيديو)

قال عمرو موسى، مراسل قناة "CBC" في الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه في ختام اليوم الثالث والأخير للتصويت للمصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة، أعلن المستشار أحمد بنداري رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عن إغلاق 30 لجنة من أصل 137 لجنة موزعة على 121 دولة، وذلك بعد انتهاء فترة التصويت فيها.

وأفاد موسى، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، أن عمليات التصويت انطلقت في الأول من ديسمبر في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، واستمرت حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، مشيرا إلى أن عمليات التصويت انتهت في دول الخليج، وأنه تبقى أقل من ساعة على إغلاق اللجان في السفارة المصرية في روما والقنصلية في ميلانو.

وأعرب موسى، عن تقديره لجهود السفارات والقنصليات المصرية في تسهيل عملية التصويت للمصريين بالخارج.