كاتب صحفي: مشهد الانتخابات بالخارج مليء بالحيوية ويبعث الأمل لمسار ديمقراطي جديد

قال الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، إن مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج مليء بالحيوية ويبعث الأمل لمسار ديمقراطي جديد.



وأضاف خلال حوار له ببرنامج "مساء دي إم سي"، أن ما حدث من أجواء بالانتخابات بالخارج لا ينطبق على الانتخابات بالضرورة بالداخل، لاختلاف العوالم وطبيعة الأجواء والدوافع لكل من المصريين بالداخل أو الخارج.



وتابع: "الأعداد أيضا متفاوتة بين المصريين بالداخل والخارج، علاوة على أن عدد اللجان بالخارج أقل بكثير من القدرة الاستيعابية لعدد الناخبين لعدة عوامل التي في حاجة للتطوير".



وواصل: "ما حدث بالانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج خلال الأيام الماضية يعد أفضل وتطور عما حدث في انتخابات الرئاسة عام 2018".

الانتخابات الرئاسية 2024

وأجريت العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، ‏‎وتمت عملية التصويت علي مدار ثلاثة أيام بداية من أول ديسمبر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.