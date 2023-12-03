الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الانتخابات الرئاسية 2024.. سفارات مصر في عدد من البلاد تغلق أبوابها عقب نهاية اليوم الثالث

غلق اللجان الانتخابية
غلق اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج

أغلقت سفارات مصر في إيران وأذربيجان وموريشيوس وتركيا وروسيا وبيلاروسيا وإثيوبيا وإريتريا وأوغندا وجيبوتي وتنزانيا وكينيا والصومال، والبحرين والكويت وقطر، باب التصويت عقب نهاية اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.
وقام المشرفون على الصناديق الانتخابية في تلك الدول، بتشميع الصناديق بالشمع الأحمر، تمهيدًا لبدأ إجراءات الفرز.

‏‎فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم

وأجريت العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، ‏‎وتمت عملية التصويت علي مدار ثلاثة أيام بداية من أول ديسمبر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عدد من القواعد لتصويت المصريين بالخارج  وهى: 

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نادر نسيم: المصريون في الخارج كانوا خير سفراء لمصر في الانتخابات الرئاسية

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بالزغاريد والأعلام.. المصريون يصوتون في الانتخابات الرئاسية بإسبانيا

مقيد بقاعدة بيانات الناخبين

•  يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية.

• يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

•  يحصل الناخب على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين أسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة.

•  يوقع الناخب في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

• لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.

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سفارات مصر التصويت بالانتخابات الرئاسية بالانتخابات الرئاسية وأوغندا وبيلاروسيا وتركيا

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