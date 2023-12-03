الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عضو كتلة الحوار: إقبال المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية فاق كل التوقعات

مصطفى جعفر سالمان
مصطفى جعفر سالمان

أشاد مصطفى جعفر سالمان، عضو مؤسس كتلة الحوار، وعضو أمناء مجلس الشباب المصري، بالملحمة التي سطرها أبناء مصر بالخارج والإقبال على عملية التصويت، مشيدا أيضا بحيادية السفارات والبعثات الدبلوماسية وإجراء العملية الانتخابية بحيادية وشفافية.

وقال سالمان، خلال تصريحات صحفية، إن إقبال المصريين في الخارج على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، فاق كل التوقعات، بالرغم من برودة الجو وبعد المسافة من أماكن تواجد المصريين ومقار لجان الاقتراع فى السفارات والقنصليات، والتى تصل إلى مئات الكيلو مترات، لافتا إلى أن السبب فى هذا الإقبال الكثيف يعود إلى وعي المصريين فى الخارج وحرصهم الشديد على استخدام حقهم الدستورى باعتباره واجب وطني.

وأضاف عضو كتلة الحوار، أن مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم كله بأن مصر دولة مستقرة وتُطبق مبادئ الديمقراطية، وهى فى مصاف الدول الكبرى، والمشاركة تزيد من هيبة الدولة خارجيًا وتعزز الوضع الداخلى للوطن، لافتا إلى أن المصريين فى الخارج أظهروا قدرًا كبيرًا من المسئولية والحرص على المشاركة فى صناعة مستقبل وطنهم، وذلك عبر الاستحقاق الانتخابى الأرفع فى النظام السياسى المصرى، وهو اختيار رئيس الجمهورية، الذى يأتى فى ظل ظروف إقليمية شديدة التوتر والتعقيد، ويتطلب حالة من الاصطفاف الوطنى ووحدة الصف فى مواجهة هذه التحديات.

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وأوضح مصطفى جعفر، أن الملحمة الوطنية التى صنعها المصريون فى الخارج تُحمّل المصريين فى الداخل مسئولية أكبر تجاه وطنهم، وعلى الجميع إدراك أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى وحق دستورى، يعكس أمام العالم وعى الشعب ومعرفته بالمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، مشددًا على ضرورة أن تتحول الانتخابات إلى «عُرس ديمقراطى» يشارك من خلاله المصريون فى اختيار من يحكم البلاد لمدة ٦ سنوات مقبلة.

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