عضو بـ"التنسيقية": رصدنا مشاهد نفتخر بها فى لجان الانتخابات الرئاسية بالخارج

قالت هند عبد الغفار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن متابعة ورصد عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، تتم من خلال غرفة العمليات الخاصة بالتنسيقية في المركزية، موضحة أن العملية تتم من خلال 100 متطوع موجودين في التنسيقية فيما يقرب من 33 دولة، حيث يصدرون لنا الصورة والمشهد الموجود داخل اللجان.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أنه على مدار الثلاثة أيام المخصصة للتصويت، تتم متابعة العملية الانتخابية، متابعة رصدنا من خلالها مشاهد كثيرة جدا نفتخر بها على مستوى جميع اللجان في الدول.

لم يتم تسجيل أي عقبات أو مشكلات كبيرة

وأوضحت أن العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج تشهد إقبالا شديدا بداية من اليوم الأول، خاصة المشاركة القوية للمرأة وكبار السن والشباب، حتى إن الأطفال ذهبوا إلى اللجان مع أهلهم.

وكشفت عن أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي عقبات أو مشكلات كبيرة، ولكن بعض عراقيل قليلة مثل عدم جلب أصل بطاقة شخصية أو جواز سفر.