الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية من لندن: المصريون سعداء بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات
الانتخابات

قال أبوبكر بشير، مراسل القاهرة الإخبارية في لندن، إن السفارة المصرية بلندن فتحت أبوابها منذ الساعة 9 صباحا، لأبنائها من الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية للمصرين في الخارج.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف خلال تغطية مباشرة للانتخابات الرئاسية 2024 من العاصمة البريطانية لندن، لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: نتوقع اليوم مشاركة كبيرة على غرار يوم أمس بكونه يوم عطلة، بالإضافة لاتفاق مجموعات من المصريين ممن تحدثنا معهم وقرروا أن يأتوا من مدن خارج العاصمة، إلى لندن للمشاركة، حيث تستغرق المسافة ساعات، ورغم ذلك يحرصون على المشاركة.

وأكد أن يوم أمس كان يومًا لافتًا، حيث شارك المئات من المصريين في العرس الانتخابي، وهو رقم قياسي، مقارنة بالعشرات الذين شاركوا يوم الجمعة في أول يوم في الانتخابات الرئاسية وهو كان مفهومًا، بحكم أن يوم الجمعة هو يوم عمل رسمي في بريطانيا.

وكشف عن أن الأجواء بالأمس، كانت كرنفالية واحتفالية، وكان علم مصر مسيطرًا على المشهد خارج السفارة، فضلًا عن الأغاني المصرية التي رددها المواطنون، فالكل كان سعيدًا بمبدأ المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكانت هناك حالة من الرضا الكبير على سلاسة العملية الانتخابية، حيث لا يستغرق الناخب سوى دقيقة فقط.

مراسل القاهرة الإخبارية لندن السفارة المصرية الانتخابات الرئاسية 2024

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