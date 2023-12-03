مراسل القاهرة الإخبارية بإسطنبول: المواطنون يتحملون عناء السفر وأصواتهم فى الانتخابات دين برقابهم

قال أحمد عمر، مراسل القاهرة الإخبارية في إسطنبول، إنه لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج، وبالتحديد في إسطنبول، يتوافد المصريون للإدلاء بأصواتهم، وأجرينا بعض الحوارات مع عدد من الناخبين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف خلال تغطية مباشرة للانتخابات الرئاسية 2024 من العاصمة التركية إسطنبول، لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الناخبين هنا أشاروا بوضوح إلى أنهم يتمنون كل الخير للبلاد أيًا كانت نتيجة الانتخابات، فالنتيجة أمر لا يؤثر، بل الأهم في الموضوع هو بقاء وسلامة مصر التي تحتوي كل المصريين، وهو ما يؤكده الناخبون هنا.

وأوضح أن هناك الكثير من الناخبين المصريين يأتون من محافظات مجاورة إلى إسطنبول ويتحملون عناء السفر، لأنهم يرون أن أصواتهم في الانتخابات دين في رقابهم تجاه البلاد، وأقل ما يتم فعله هو دعم البلاد في يوم مثل هذا بأبسط شيء ممكن، وهو هذا الصوت الذين يستخدمونه في صندوق الاقتراع.