"القاهرة الإخبارية": القنصلية المصرية فى فرانكفورت تقدم كل الدعم للناخبين للتصويت بالانتخابات الرئاسية

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في مدينة فرانكفورت الألمانية، إن العملية الانتخابية في القنصلية المصرية بمدينة فرانكفورت، سلسة للغاية، حيث يدخل المواطن المصري فيبرز هويته أو جواز سفره إلى موظف الاقتراع، ويقوم موظف الاقتراع بإدخال بيانات المواطن المصري إلكترونيًا عبر النظام الجديد الذي وفّرته الهيئة الوطنية للانتخابات، لانتخابات الرئاسية 2024.

العملية الانتخابية في فرانكفورت

وأضاف خلال تغطية مباشرة للانتخابات الرئاسية 2024 من فرانكفورت الألمانية لقناة "القاهرة الإخبارية": "بعد ذلك يقوم المواطن بالتوقيع على ورقة الانتخاب، ثم التوجه لغرفة مغلقة للإدلاء بصوته ووضع ورقة الاقتراع في صندوق مخصص لها".

ولفت إلى أن العملية الانتخابية لا تستغرق سوى دقيقة أو دقيقتين لتأكيد المعلومات، مؤكدًا أن القنصلية المصرية في فرانكفورت تقدم كل الدعم للمواطنين من أبناء الجالية المصرية الذين بدأوا الاقتراع منذ أمس الأول.