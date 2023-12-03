الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو "التنسيقية": الإقبال الكبير على انتخابات المصريين بالخارج يعكس الوعى بأهمية المشاركة

النائب أكمل نجاتي
النائب أكمل نجاتي

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في لقاء تليفزيوني مع برنامج صباح الورد على قناة "TeN"، إن ما شهدناه خلال الأيام الماضية فيما يخص انتخابات المصريين بالخارج هو مشهد استثنائي لم تشهده الانتخابات المصرية في تاريخها، وهو ما يدل على الوعي المصري بأهمية الانتخابات والمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم.

وأضاف "نجاتي" أن هذا المشهد لم يأت من فراغ، بل إنه نتيجة ما شاهده المصريون من تطور في كل المجالات خلال السنوات الماضية، وأن هذه المشاركة القوية من المصريين بالخارج ستكون حافزًا للمصريين في الداخل للنزول والإدلاء بأصواتهم لإيصال رسالة قوية إلى العالم أن مصر كلها تشارك في اختيار الرئيس.

إقبال كبير على الانتخابات 

وأكد أن الإقبال الكبير على الانتخابات سيكون له دور قوي في تحسين فرص مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن رؤية المستثمرين للديمقراطية في أي دولة تساعد في زيادة نسبة الثقة بينه وبين تلك الدولة، مما سيعود بالنفع في النهاية على المواطن نفسه.

الشيوخ تنسيقية انتخابات المصريين الوعي المصري المصريون

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