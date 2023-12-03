امتلاء صندوق انتخابات الرئاسة فى دبى ببطاقات الاقتراع.. واللجنة تدفع بثانٍ

قالت هدير صبري، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في دبي، إن دولة الإمارات لديها عدد كبير من أبناء الجالية المصرية يصل إلى 700 ألف تقريبًا، يعيشون في كل بقاع وإمارات دولة الإمارات، مشيرة إلى أن القنصلية المصرية تغطي المصريين الموجودين في دبي أو حتى في الإمارات الشمالية منها الشارقة ورأس الخيمة، وبالتالي عدد المصريين في هذه المنطقة كبير.

وأضافت، خلال تغطية مباشرة للانتخابات الرئاسية 2024 من دبي، لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنه منذ الصباح الباكر افتتحت صناديق الاقتراع في القنصلية المصرية بدبي، وعند الساعة 11 ونصف صباحًا، أتت أعداد كبيرة من المصريين من كل الإمارات الشمالية، للإدلاء بأصواتهم في مشهد عظيم وأجواء احتفالية داخل القنصلية.

وتابعت: "نحن على وشك تغيير الصندوق واستبداله بآخر، نظرًا للإقبال الشديد على العملية الانتخابية".