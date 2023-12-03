لو فاتك الترند| انتهاء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية فى اليابان وكوريا الجنوبية.. وصلاح يقود هجوم ليفربول أمام فولهام بالدورى الإنجليزى

تعددت أخبار الترند اليوم ما بين أخبار عن فلسطين وانتخابات الرئاسة في الخارج وسياسة واقتصاد ورياضة وفن، ويرصد "الدستور" أبرزها خلال السطور التالية.

المصريون فى الأرجنتين والبرازيل وتشيلى يدلون بأصواتهم لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية

بدأت الجاليات المصرية في دول: الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، وباراجوي، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الاقتراع في مقار السفارات والقنصليات المصرية لليوم الثالث والأخير منذ بدء التصويت للمصريين بالخارج، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

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انتهاء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية فى اليابان وكوريا الجنوبية

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، بانتهاء تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية باليابان وكوريا الجنوبية.

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المشاط تُعلن توقيع مصر على خطاب نوايا للانضمام لتحالف أنظمة تخزين طاقة البطاريات

خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، انضمت جمهورية مصر العربية لتحالف أنظمة تخزين طاقة البطاريات BESS، والذي يعد إحدى المبادرات الرئيسية التابعة للتحالف الدولي للطاقة من أجل البشر والكوكب GEAPP، لتصبح عدد الدول المنضمة 10 دول، حيث وقع على خطاب النوايا، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

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محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

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أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير "مقدر ظروفك" وينتظر عرض "عادل مش عادل"

يستعد النجم أحمد الفيشاوي لتصوير أول مشاهد فيلمه السينمائى الجديد "مقدر ظروفك" يوم الخميس المقبل في إحدى الحارات الشعبية بمنطقة بولاق.

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حملة "يمامة " تشيد بإقبال المصريين فى الخارج على الانتخابات.. وحيادية البعثات الدبلوماسية

أشاد الدكتور راغب مصطفى، مدير حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة للمصريين بالخارج، بالملحمة التي سطرها أبناء مصر بالخارج والإقبال على عملية التصويت.

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"حماية المستهلك" يشن حملات رقابية لتحقيق الانضباط في الأسواق

شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

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