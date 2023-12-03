حملة "يمامة " تشيد بإقبال المصريين في الخارج على الانتخابات.. وحيادية البعثات الدبلوماسية

أشاد الدكتور راغب مصطفي مدير حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة للمصريين بالخارج بالملحمة التي سطرها ابناء مصر بالخارج والإقبال علي عملية التصويت.

كما أشاد بحيادية السفارات والبعثات الدبلوماسية وإجراء العملية الانتخابية بحيادية وشفافية.

والتقي الدكتور راغب مصطفي أثناء متابعة سير العملية الانتخابية في يومها الاخير بسفير مصر بالمملكة العربية السعودية السفير أحمد فاروق.

وقال إنه اليوم وأثناء متابعة سير العملية الانتخابية بالسعودية كان في استقبالنا البعثه الدبلوماسيه وعلى راسهم السفير ضياء الدين حماد وزير مفوض نائب رئيس البعثه كان موجود معنا عدد من ابناء الجاليه في المملكه العربيه السعوديه واعضاء من حملات الاخرى تعاون مشترك.