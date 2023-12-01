المرشح عبدالسند يمامة: "7 أكتوبر.. مقاومة مسلحة مشروعة للفلسطينيين"

كشف المرشح الرئاسي، عبد السند يمامة، عن موقفه من العملية العسكرية التي نفذتها كتئائب المقاومة اللسطينية “حماس” في 7 أكتوبر الماضي، وسبل إنهاء جريمة الإبادة الجماعية التي يُنفذها الاحتلال تجاه المدنيين في قطاع غزة.

وقال المرشح الرئاسي، خلال لقائه بفضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، إن ما حدث في 7 أكتوبر هو مقاومة مسلحة مشروعة وهذا حق للفلسطينين.

وأضاف أن الجهاد فرض كفاية علي أهل البلاد المحتلة، متابعا:" أري أن كفاح الشعب الفلسطيني رفع عن الآمة العربية والإسلامية فرض الكفاية في مقاومة الاحتلال، لأن ربنا هيسألنا عن مقدساتنا وعن القدس الشريف وماذا فعلنا".

وأشار إلى أن اسرائيل دولة عضو في الأمم المتحدة ولابد من التعايش والتعامل معها ولكن بشرط الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدولة الفلسطينية.

وتابع:" اسرائيل موجودة وبينها وبين مصر معاهدة، وكان يتعين اتخاذ اجراءات آخري للالتزام بالوفاء بالتزاماتها".