المرشح عبدالسند يمامة: "ليس لدىّ طموح شخصى.. وهدفى إنقاذ مصر"

كشف المرشح الرئاسي، عبدالسند يمامة، عن أهدافه من الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال "يمامة" خلال لقائه بفضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، إن الهدف هو إنقاذ مصر وليس طموحًا شخصيًا.

وأضاف المرشح الرئاسي، عبدالسند يمامة، أنه منذ دخول حزب الوفد تربي على المسئولية، متابعًا: "أعلم أنني في كل خطواتي جاد وأتحرى الحلال في الرزق".

وأكمل: "نحسب الأيام القادمة بالساعات وليس الأيام، وفي ظل المركزية في إدارة الحملة ندير العملية بخريطة لـ27 محافظة، وهناك اتصال بكل المحافظات عبر فريق العمل للحملة، والممثلين في المحافظات، مفيش نوم الأيام دي، وربنا يلهمنا الصحة عشان نقدر نتابع ونكمل".