الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حملة المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة تتابع تصويت الجالية المصرية فى الكويت

حملة المرشح الرئاسي
حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

أفادت فضائية اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، بأن حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة تتابع تصويت الجالية المصرية في الكويت.

أول أيام تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة

تزايد إقبال الناخبين على السفارات والقنصليات المصرية، في أول أيام تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، والذي يستمر حتي يوم الأحد.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

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