حملة حازم عمر: السفارات المصرية تقف على الحياد من جميع المرشحين للرئاسة

تواصل غرفة عمليات الحملة الانتخابية المركزية للمرشح الرئاسي حازم عمر متابعة عملية تصويت المصريين في الخارج.

وأكدت الحملة أنها لم ترصد منذ اللحظات الأولى لبدء عملية التصويت "وحتى الآن أي خروقات، حيث تبدأ اللجان في مواعيدها، وتقدم كل السفارات والقنصليات المصرية التسهيلات لتيسير التصويت، ولا توجد ثمة مشاكل أو أي ملاحظات لدينا".

وأوضحت أن السفارات المصرية بالخارج تقف على الحياد من جميع المرشحين أثناء عمليات التصويت.

لم نتلق أي شكاوي أو خروقات تعوق تصويت المصريين بالخارج

تواصل غرفة العمليات المركزية بحملة المرشح الرئاسي حازم عمر متابعة انتخابات المصريين بالخارج، وحتى الآن لم تتلقَ الحملة أى شكاوي أو ترصد أى خروقات تعوق سير عملية التصويت، كما انتهت الحملة من تشكيل غرف العمليات بعدد ٢٦ محافظة استعدادًا لانتخابات الداخل، ورصدت الغرفة إقبالًا كبيرًا لأبناء الوطن في الخارج في مختلف مراكز الاقتراع بالسفارات والقنصليات.

وبدأت السفارات والقنصليات فتح مراكز الاقتراع في موعدها في تمام الساعة 9 صباحًا بحسب توقيت كل دولة، ولم نرصد أي تأخير في بدء العملية الانتخابية.

وسبق أن عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري-المرشح للانتخابات الرئاسية 2024، مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا ضم قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية، والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة للدكتورة إيمان طلعت وكيل لجنة الإدارة المحلية بحزب الشعب الجمهوري- وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أشارت خلالها إلى الاستراتيجية التي يتبعها الحزب منذ تأسيسه، وهي التمكين في البرلمان بغرفتيه وصولًا إلى خوض الانتخابات الرئاسية 2024، كما لفتت إلى أهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، كونه واجبًا وطنيًا، موضحة أن مكانة مصر تجعل هذا الحدث محور اهتمام من العالم أجمع، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب- المنسق العام للحملة الانتخابية، أكد فيها على أهمية الحشد في الانتخابات الرئاسية، ودور الحزب في الوقوف بجانب مرشحه الرئاسي ودعمه بهذه الانتخابات، التي ستوضح مدى قوة الحزب في التنظيم والحشد، وأخيرًا كلمة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر.

من جانبه، استعرض المهندس حازم عمر، خلال كلمته، ملامح برنامجه الانتخابي، مشيرًا إلى أهمية دعم محافظات الصعيد، واستهداف برنامجه لمعالجة المشاكل التي يعاني منها أهالي تلك المحافظات، فضلًا عن دعمها واستغلال ثرواتها والأماكن المناسبة فيها في التطوير، وذلك لخلق فرص عمل جديدة وتقليل الهجرة إلى المدن.

وتابع المرشح الرئاسي حديثه مؤكدًا على اهتمامه بملف ذوي الهمم، وأحقيتهم في الحياة الكريمة والعادلة، بالإضافة إلى اهتمامه بالنظام الصحي الجيد.

واختتم كلامه قائلًا: "إن التفاصيل الدقيقة في برنامجه الانتخابي لا يمكن الكشف عنها في جميع وسائل الإعلام، أو من خلال المؤتمرات، لاسيما أنها تتضمن دراسات موسعة وحلولًا جذرية لمعظم المشاكل التي تواجه الدولة المصرية في شتى المجالات".

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يعد هو ثالث مؤتمر يتم عقده ضمن 4 مؤتمرات أخرى، أقرت الحملة عقدها، استعدادًا للمرحلة النهائية من الانتخابات الرئاسية المقبلة.