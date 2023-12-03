أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير "مقدر ظروفك" وينتظر عرض "عادل مش عادل"

يستعد النجم أحمد الفيشاوي لتصوير أولى مشاهد فيلمه السينمائى الجديد "مقدر ظروفك" يوم الخميس المقبل في احد الحارات الشعبية بمنطقة بولاق.

وعلمت "الدستور"، أن الفيلم تم الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة به استعدادا لانطلاق التصوير.

وسيتم تصوير الفيلم بالكامل بين أحد الاستديوهات في منطقة الجيزة، وحارة حقيقية في منطقة بولاق، فيما استقرت الشركة المنتجة للفيلم، طرحه في موسم أفلام عيد الفطر المقبل كموعد مبدئي.

أبطال الفيلم

وشملت قائمة ابطاله نسرين طافش ومحمد محمود ومحمود حافظ وعارفة عبد الرسول وابرام نشأت وطاهر ابو ليلة وإخراج أيمن مكرم.

ويجسد أحمد الفيشاوي ضمن الأحداث، شخصية شاب يُدعى "حسن" حاصل على مؤهل دراسي عالي، لكن يعيش ظروف معيشية صعبة ويواجه معاناة في البحث عن وظيفة مناسبة له، حتى يضطر للعمل كسائق على سيارة أجرة، وبعد فترة يتمرد على حاله ويترك تلك الوظيفة ويُقرر فتح محل صغير له في منطقته.

وتواجه علاقة "حسن" مع حبيبته "ملكة" ظروف صعبة، لعدم مقدرته على شراء شقة، فيما يحاول صديقه إفساد تلك العلاقة كونه يرغب في الزاوج منها.

على جانب آخر ينتظر احمد الفيشاوي عرض فيلم عادل مش عادل ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال شهر يناير المقبل في مصر والوطن العربي.

أبطال وصناع فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك" والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت علي اكثر من 130 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم".