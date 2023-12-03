الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المصريون فى الأرجنتين والبرازيل وتشيلى يدلون بأصواتهم لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية

الانتخابات
الانتخابات

بدأت الجاليات المصرية في دول: الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، وباراجوي، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الاقتراع في مقار السفارات والقنصليات المصرية لليوم الثالث والأخير منذ بدء التصويت للمصريين بالخارج، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الأول الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة تصويت المصريين بالخارج

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