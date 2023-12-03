الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام فولهام فى الدورى الإنجليزى

ليفربول
ليفربول

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره فولهام على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمى استعدادًا لمواجهة فولهام فى الدورى الإنجليزى

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جويل ماتيب- فيرجيل فان دايك- تسيميكاس.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي- ألكسيس ماك أليستر- ريان جرافينبيرش.

في خط الهجوم: محمد صلاح- داروين نونيز- لويس دياز.

ويفتقد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في مباراة اليوم، لخدمات الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا؛ بسبب الإصابة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام فى الدورى الإنجليزى 

ستُذاع مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 

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ترتيب ليفربول وفولهام فى الدورى الإنجليزى

- ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، وأرسنال المتصدر برصيد 33 نقطة.

- بينما يتواجد فريق فولهام حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة.

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