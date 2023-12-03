رفض عربي قوي.. خطة إسرائيل لإقامة منطقة عازلة في غزة تواجه الفشل

أكدت شبكة "فويس أوف أمريكا"، أن إسرائيل قدمت مقترح لدول الجوار يتضمن خططًا لإقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود غزة مع إسرائيل لتجنب الهجمات المستقبلية بعد انتهاء الحرب، ولكن مثل هذا المخطط واجه موجة غضب ورفض من الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

رفض عربي أمريكي للمنطقة العازلة في غزة.. لا نريد تقليص حجم القطاع

وقال مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري بنيامين نتنياهو: "سيتعين على إسرائيل أن يكون لديها غلاف أمني. لا يمكننا أبدًا السماح للإرهابيين مرة أخرى بعبور الحدود وذبح شعبنا كما فعلوا في 7 أكتوبر".

وقال ريجيف: "هذا لا يعني أن إسرائيل ستأخذ أراضٍ من غزة، على العكس من ذلك، هذا يعني إنشاء مناطق أمنية حيث يكون هناك وضع خاص على الأرض يحد من قدرة الناس على دخول إسرائيل لقتل شعبنا، هذا منطق سليم".

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن هذا المقترح يبدو أنه لا يلقى قبول خصوصًا مع ادعاء إسرائيل بأنه لن يقلص من حجم قطاع غزة، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تريد أن يحكم الفلسطينيون غزة ولا تريد رؤية إعادة احتلال إسرائيل للقطاع أو حصاره أو تقليص حجمه.

بينما أكدت شبكة "سي بي سي" الكندية، أن تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين عززت الضغط الذي تمارسه واشنطن على إسرائيل لتوخي مزيد من الحذر في الوقت الذي تحول فيه تركيز هجومها العسكري إلى الجنوب في قطاع غزة المحاصر.

وتطالب الولايات المتحدة بشكل متزايد إسرائيل بتضييق نطاق منطقة القتال خلال أي هجوم على جنوب غزة وضمان مناطق آمنة لغير المقاتلين.

بينما أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والخطة الأمريكية بشأن مستقبل قطاع غزة والخاصة بتوحيد الضفة الغربية وغزة تحت حكم السلطة الفلسطينية، ورد نتنياهو على هذه الخطة قائلًا: "السلطة الفلسطينية، التي تدعم وتعلم وتمول الإرهاب، لن يحكموا غزة في اليوم التالي لحماس".

وتابعت أن مساعدو نتنياهو أبلغوا الإدارة الأمريكية أن إسرائيل ستقيم منطقة عازلة داخل غزة لمنع المزيد من الهجمات من قبل حماس، وهي خطوة من شأنها تقليص الأراضي الفلسطينية وهو ما رفضته الدول العربية والإدارة الأمريكية بشكل قاطع.

هل تواجه الولايات المتحدة مخططات إسرائيل بإنشاء منطقة عازلة؟

وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية رفضت مقترح بعض المسؤولين الإسرائيليين بتقليص حدود غزة بعد انتهاء الحرب لاستيعاب "منطقة عازلة" أمنية بين المناطق الداخلية من غزة وإسرائيل، وقال البيان الأمريكي إن الولايات المتحدة لن تسمح بإعادة رسم حدود غزة.

وتابعت أن تحذير نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بضرورة عدم تغيير حدود غزة جاء بعد أن اقترح مسؤولون إسرائيليون الفكرة، حيث قال وزير الخارجية إيلي كوهين للقناة 14 الإسرائيلية ذات التوجه اليميني في منتصف أكتوبر: "ستكون أراضي غزة أصغر في نهاية الحرب".