السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: إسرائيل تسعى لإنشاء منطقة عازلة على حدود غزة بعد الحرب

غزة
غزة

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها، تأكيدها أن إسرائيل أبلغت عدة دول برغبتها في إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة لمنع أي هجمات مستقبلية عليها في إطار مقترحات بشأن القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

ولا تشير المبادرة إلى قرب نهاية الهجوم الإسرائيلي الذي استؤنف أمس الجمعة بعد هدنة استمرت سبعة أيام، لكنها تظهر أن إسرائيل تتواصل مع عدة دول، في سعيها لتحديد الوضع في غزة في فترة ما بعد الحرب.

ولم تعبر أي دولة عربية عن استعدادها لإدارة غزة في المستقبل، وندد معظمها بشدة بالهجوم الإسرائيلي الذي أودى بحياة أكثر من 15 ألفا، ودمر مساحات واسعة من المناطق الحضرية في القطاع.

ونقلت "رويترز" عن "مسؤول أمني إقليمي كبير" قوله: "إسرائيل تريد إقامة هذه المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل شمالًا إلى الجنوب لمنع أي تسلل أو هجوم عليها من جانب حماس أو أي مسلحين آخرين".

الأكثر قراءة

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة صور باهر جنوب القدس (فيديو)

عاجل.. الجيش الإسرائيلى: تأكدنا من وفاة 5 رهائن فى قطاع غزة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر السبت 2-12-2023

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم المزرعة الغربية شمال رام الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

محمد رفعت

أيام مشهودة للمصريين في الخارج !

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعى وثقة بمستقبل أفضل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس