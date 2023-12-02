رويترز: إسرائيل تسعى لإنشاء منطقة عازلة على حدود غزة بعد الحرب

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها، تأكيدها أن إسرائيل أبلغت عدة دول برغبتها في إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة لمنع أي هجمات مستقبلية عليها في إطار مقترحات بشأن القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

ولا تشير المبادرة إلى قرب نهاية الهجوم الإسرائيلي الذي استؤنف أمس الجمعة بعد هدنة استمرت سبعة أيام، لكنها تظهر أن إسرائيل تتواصل مع عدة دول، في سعيها لتحديد الوضع في غزة في فترة ما بعد الحرب.

ولم تعبر أي دولة عربية عن استعدادها لإدارة غزة في المستقبل، وندد معظمها بشدة بالهجوم الإسرائيلي الذي أودى بحياة أكثر من 15 ألفا، ودمر مساحات واسعة من المناطق الحضرية في القطاع.

ونقلت "رويترز" عن "مسؤول أمني إقليمي كبير" قوله: "إسرائيل تريد إقامة هذه المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل شمالًا إلى الجنوب لمنع أي تسلل أو هجوم عليها من جانب حماس أو أي مسلحين آخرين".