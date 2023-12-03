الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية.. وموعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يمكن للناخبين المقيد أسمائهم في قاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات استخدام رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية لمعرفة أماكن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات مقبلة وعادة ما يكون اللجنة في محيط سكن الناخب المثبت في بطاقة الرقم القومي.

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية

وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله معرفة مكان لجنة كافة المواطنين التي سيدلون فيها بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 المزمع إقامتها في الداخل خلال الأيام المقبلة حيث يضم الموقع القاعدة البيانية للمواطنين الذين لهم حق الاقتراع في هذه الانتخابات وفقا لأعمارهم في 1 أكتوبر 2023.

يدخل المواطن الراغب في معرفة لجنته الانتخابية رقمه القومي المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة لذلك والضغط على كلمة استعلم أو عرض اللجنة الانتخابية فتظهر كافة البيانات الانتخابية اسم اللجنة ورقم الناخب في الكشف ومكان تواجد اللجنة.

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أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 

أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق 4 مرشحين من المتقدمين بأوراقهم لخوض انتخابات الرئاسية 2024 وذلك ممن استكملوا أوراقهم وتتوافر فيهم الشروط التي وضعتها اللجنة في المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية سواء الخاصة بالسن أو الحالة الصحية أو التأييد الشعبي وما إلى ذلك.

تتضمن بطاقة الانتخابات 4 خانات تتمثل فيما يلي:-

1 - المرشح عبد الفتاح عبد الفتاح حسين خليل السيسي رمز النجمة.

2 - المرشح محمد فريد سعد زهران رمز الشمس.

3 - المرشح عبد السند حسن محمد يمامة رمز النخلة.

4 - المرشح حازم محمد سليمان عمر رمز السلم.

ويجب على الناخب وضع علامة صح على خانة واحدة فقط من الأربعة وإلا سيتم احتساب صوته باطل بحكم القانون.

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موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل 

عقب معرفة مكان الإدلاء بالصوت الانتخابي من خلال رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية تجرى عملية الاقتراع في الداخل خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 حيث يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات واسم الفائز يوم 18 ديسمبر 2023.

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