الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ قانون دستوري: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستصل لـ70% لهذا السبب

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال اللواء طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتسهيلات كبيرة جدًا في التصويت في الانتخابات، دون الإخلال بالدستور أو قانون  مباشرة الحقوق السياسية، أو قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بالدور الموكل لها بأعلى درجات الحيادية والشفافية والوضوح والانضباط.

وأضاف "خضر"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بالدور الموكل إليها بكل الانضباط، من خلال تحديد مواعيد سحب طلب الترشح، ومواعيد للتنازل عن الترشيح، ومواعيد تقديم الطعون، والنظر في الطعون.

وأوضح أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية الحالية ستكون مرتفعة بصورة كبيرة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة الشعبية كانت 48%، وفي 2017 وصلت لـ40.5%، متوقعًا ان تصل نسبة التصويت هذا العام لـ70% نظرًا لان مصر تمر بظروف غير عادية.

الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات قانون دستوري تصويت المصريين بالخارج الاعلامي نشأت الديهي اللواء طارق خضر

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