السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس تحرير الجمهورية: إقبال المصريين الكثيف للمشاركة في الانتخابات يعكس وعيهم

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق

قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن إقبال المصريين الكثيف على مقار السفارات والقنصليات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية يعكس حالة من الوعي والاصطفاف مع الدولة المصرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "cbc" أن هذا الوعي بحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية طبيعة في الشعب المصري الذي بمجرد شعوره بأن الوطن مستهدف الجميع يصطف حوله وحول قيادته السياسية.

توفيق: إقبال المصريين بالخارج على الانتخابات دليل نجاح على مساعي مصر في التواصل مع أبنائها

كما أكد أن الإقبال الكثيف من المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات هو دليل نجاح على مساعي وجهود الدولة المصرية في التواصل مع أبنائها في الخرج والحرص على ترابطهم.

وتابع أن الدولة المصرية دائمًا تشرك المصريين في الخارج وخصصت لهم وزارة الهجرة للتواصل معهم، مؤكدًا أن المصريين في الخارج دائمًا حاضرين في المشهد المصري.

وأشار إلى أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخارج دائمًا نشهد فيها استقبال كبير وحافل من المصريين في الخارج، مؤكدًا أن جميع المصريين يريدون الاطئمنان على مصر.

الانتخابات تصويت المصريين في الخارج الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024

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