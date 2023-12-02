السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصواء الخلالى: المصريون فى الخارج قدموا صورة مختلفة ومميزة بالانتخابات

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن المصريين في الخارج قدموا صورة مختلفة ومميزة في الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار يومين.

قصواء الخلالي: حرص واضح على المشاركة في الانتخابات بالخارج

وأضافت الخلالي خلال تقديم برنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "CBC" أن هناك حرصًا واضحًا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من جانب المصريين بالخارج، مشيرة إلى أننا شاهدنا ذلك على مدار يومين من التصويت.

كما أشارت إلى أن التصويت انتهى في 29 لجنة والاستمرار في 108 سفارات وفقًا لما أعلنه المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابعت أن هناك بلدانًا تنتهي من التصويت بحسب فروق التوقيت، وهناك اهتمام كبير من وسائل الإعلام الإقليمية بملف الانتخاب المصري.

قصواء الخلالي الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة المصريين في الخارج

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