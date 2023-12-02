التربية والتعليم تجيب.. موعد إجازات المدارس خلال الانتخابات الرئاسية 2024

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موعد إجازات المدارس خلال الانتخابات الرئاسية 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون الأيام المقررة لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024 ستمنح على كونها إجازات رسمية وذلك للطلاب المدارس التي قد تم اختيارها لكي تكون مقر للجنة الانتخابات، منوهًا إلى أن إجازة الانتخابات لطلبة المدارس ستكون 5 أيام بالإضافة ليومي الإجازة الرسمية السبت والجمعة وذلك حسب بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني.

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موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تكون الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في داخل الدولة، تبدأ من يوم الأحد الموافق يوم 10 ديسمبر، وستستمر الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لمدة ثلاثة أيام هم: يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر

ووجهت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى كافة المديريات التعليمية حسب ما البيان الذى نشرته على موقعها الإلكترونى نص على أنه: بناءً على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لعام 2023 بدعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية والتى تتضمن مواعيد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 8 و9 و10 يناير المقبل

ونوهت الوزارة في خطابها بضرورة تجهيز المدارس التي سيتم بها عملية الاقتراع بانتخابات الرئاسة 2024 وإخلائها من أي عملية تعليمية أو خلافه خلال أيام الاقتراع التي تم الإشارة إليها، كما أكدت ضرورة التنسيق بهذا الشأن مع المحافظ للوصول إلى أعلى مستوى أداء

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية 2024

تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية 2024 المصرية، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg

الضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي

إدخال الرقم القومي

الضغط على استعلم

يظهر أمام المستعلم مكان اللجنة الانتخابية