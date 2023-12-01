الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الهيئة الوطنية للانتخابات| خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2023

جريدة الدستور

بالتزامن مع بدء موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2023 للمصريين بالخارج، نوضح كيفية الاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي للمصريين بالداخل عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ومعرفة مكان الانتخابات بالرقم القومي.

الهيئة الوطنية للانتخابات

يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يحق لجميع المصريين البالغين من العمر 18 عامًا أو أكثر التصويت في الانتخابات الرئاسية، ويتم الاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

نوضح من خلال هذا التقرير ما يلي: 

موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2023

الاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومى

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

معرفه مكان الانتخابات بالرقم القومي

موعد إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 

وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2023 في مصر على مدار 3 أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وستبدأ الانتخابات في الساعة 9 صباحًا وتنتهي في الساعة 9 مساءً.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في 20 نوفمبر 2023 عن قائمة المرشحين النهائية للانتخابات، والتي ضمت أربعة مرشحين هم:

الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران.

رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة.

رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل بالخطوات

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 

 

إليك خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي:

 

انتقل إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات elections.eg.

انقر فوق "استعلام عن موقفك الانتخابي".

أدخل رقمك القومي في الحقل المخصص لذلك.

انقر فوق "استعلام".

سيظهر لك الموقع اسم اللجنة الانتخابية التي يجب عليك التصويت فيها، بالإضافة إلى عنوانها.

موعد إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 

تقرر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منح الطلاب والمعلمين  إجازة رسمية طوال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر إجراؤها يومي 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وذلك لتسهيل عملية التصويت على الطلاب والمعلمين العاملين في تلك المدارس.

وبناءً على ذلك، فإن موعد اجازة الانتخابات الرئاسية 2024 هو يومي 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

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