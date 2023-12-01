كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل بالخطوات

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل سؤال تداول بشكل كبير عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

ويستاءل المواطنين من كل مكان عن خطوات معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل وتسجيل الدخول بشكل إلكتروني لتوفير الوقت على المواطن المصري.

وتزامنًا مع بدء الانتخابات الرئاسية لعام 2024، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الفترة الماضية مع بدء فتح لجان الانتخابات خارج مصر بداية من اليوم حتى الأحد المقبل، ونعرض لكم في السطور التالية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل عبر الموقع الرسمي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات.

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

1 - في البداية يجب على المواطن الدخول عبر الموقع الرسمي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات إلكتروني من خلال هذا الرابط أضغط هنا.

2 - ثم يجب على المواطن اختيار أيقونة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية.

3 - وسوف تظهر لك رسالة على الموقع مفادها “للاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية برجاء ادخال رقمك القومي المكون من 14 رقم”.

4 - يتم كتابة الرقم القومي من اليسار إلى اليمين في المربع الظاهر على شاشة الموقع.

5 - وفي الخطوة الأخيرة ستقوم بالضغط على أيقونة استعلم والانتظار ثوان فقط لتظهر اسم اللجنة الانتخابية وعنوانها.

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن اللجان الانتخابية من خلال الرقم القومي وذلك بطريقة واحدة فقط ستتمثل في الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص في الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا، والذي سيتم تجهيزه من خلال قاعدة بيانات مراكز الاقتراع التي سوف يدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم والذين يحق له التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

والجدير بالذكر، توافد الكثير من المواطنين في العديد من الدول لتسجيل أصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، وانطلقت الجاليات المصرية، في كل من سويسرا وإسبانيا والدنمارك وهولندا وبلجيكا ومالطا والتشيك بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، كما انطلق تصويت المصريين في كل من سلوفاكيا وبولندا والمجر وموريشيوس وأنجولا والكاميرون وتشاد والكنوغو والجابون والنيجر ونيجيريا في الانتخابات الرئاسية 2024.