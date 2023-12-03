استمرار توافد الجالية المصرية فى سيدنى بأستراليا للتصويت فى الانتخابات الرئاسية

يواصل المصريون المقيمون في أستراليا التوافد على مقر القنصلية المصرية في سيدني للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وبدأت القنصلية المصرية فى أستراليا استقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث وفقا للتوقيت المحلي فى استراليا، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

137 سفارة وقنصلية تستقبل المصريين في الخارج للمشاركة في الانتخابات

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.