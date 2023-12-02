السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار مجلس الوزراء السابق: أي مشاركة أكثر من 40% من الانتخابات الرئاسية "إيجابية"

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء سابقًا، ونائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات في الدول العربية شهدت كثافة خاصة السعودية والإمارات والكويت، وبعض الدول الأوروبية والإفريقية، لافتًا إلى أن  صورة الإقبال على الانتخابات في الخارج مبهرة، ودليل على الإحساس الوطني الجارف لدى الشعب المصري. 

وأضاف قمصان خلال  حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، أن المادة 87 من الدستور نصت صراحة على أن مشاركة المواطن في الانتخابات والحياة العامة واجب وطني، والدستور المصري ينفرد عن غيره بهذه المادة، لافتًا إلى  أن التحديات التي تواجه مصر، وأزمة فلسطين خلقت إحساسًا لدى المواطن المصري جعلته من نفسه يشارك في الانتخابات. 

وأوضح أن معظم بلاد العالم تتبع أسلوب القيم في الانتخابات الرئاسية بناءً على رغبة المواطن، ولكن القيد في مصر يكون لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا، لافتًا إلى أن أي مشاركة أكثر من 40% من الانتخابات الرئاسية تعبر ايجابية.

مستشار مجلس الوزراء السابق اللواء رفعت قمصان الانتخابات الرئاسية المصريون بالخارج

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