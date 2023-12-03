خطاب وزير الدفاع الأمريكى يكشف تهديدات واشنطن لتل أبيب

سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الضوء على خطاب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس السبت، بشأن استئناف القتال في قطاع غزة، والذي حاول من خلاله إيصال رسائل أخرى مخفية بخلاف الدعم الأمريكي لإسرائيل، حيث شمل الخطاب أيضًا تحذيرات بأن إسرائيل ستواجه هزيمة استراتيجية إذا ما ارتفعت أعداد الضحايا المدنيين في غزة أكثر من ذلك.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن إسرائيل تخاطر "بهزيمة استراتيجية" في حربها مع حماس إذا فشلت في الاستجابة للتحذيرات بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة.

هل وجهت الدفاع الأمريكية تهديدات جديدة لحليفتها؟

وقال أوستن في كلمة ألقاها أمام منتدى ريجان للدفاع الوطني في سيمي فالي، كاليفورنيا: "لقد قمت شخصيًا بالضغط على القادة الإسرائيليين لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، وتجنب الخطاب غير المسئول، ومنع العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية".

وأضافت الوكالة الأمريكية أن تعليقات أوستن تأتي في الوقت الذي تزايد فيه صوت كبار المسئولين الأمريكيين في تحذيراتهم لإسرائيل بشأن عدد القتلى في قطاع غزة، فهذه التحذيرات، التي كانت مقتصرة في السابق على اجتماعات مغلقة، خرجت إلى العلن بسبب الضغوط المتزايدة من الدول العربية وعلى رأسها مصر والأردن الدول المجاورة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، ونشطاء حقوق الإنسان والرأي في الداخل - بما في ذلك يسار الحزب الديمقراطي الذي وجه انتقادات كبرى للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابعت أنه على الرغم من أن خطاب أوستن حمل اللهجة الأمريكية المعتادة لدعم إسرائيل، إلا أن هذا الدعم لم يصبح مطلقً، حيث عبر أوستن وغيره من القادة في الإدارة الأمريكية عن قلقهم من أن الدعم الأمريكي قد يصبح غير مقبول إذا استمرت الخسائر في صفوف المدنيين في التزايد.

وأضافت أنه خلال رحلة إلى إسرائيل هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الحملة العقابية التي انطلقت على شمال غزة لا ينبغي أن تتكرر مع تحرك القوات الإسرائيلية جنوبًا بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر عدة أيام مع حماس.

وأشارت إلى أنه في كاليفورنيا، لجأ أوستن إلى الخبرة القتالية الشخصية لإثبات قضيته، حيث قال: "لقد تعلمت شيئًا أو اثنين عن حرب المدن من خلال قتالي في العراق، الدرس المستفاد هو أنه لا يمكنك الفوز في حرب المدن إلا من خلال حماية المدنيين، في هذا النوع من القتال، يكون السكان المدنيون هم مركز الثقل، وإذا دفعتهم إلى أحضان الخصم، فإنك تستبدل النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية كبرى مع الأخذ في الاعتبار بأن حماس متجذرة في الشعب الفلسطيني".

كما كرر أوستن تأييد الولايات المتحدة لحل الدولتين للمسألة الإسرائيلية الفلسطينية، قائلًا: "نعتقد أنه يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين إيجاد طريقة لتقاسم الأرض التي يعتبرونها وطنهم، سوف تتفاقم هذه المأساة إذا كان كل ما ينتظر الإسرائيليين والفلسطينيين في نهاية هذه الحرب الفظيعة هو المزيد من انعدام الأمن، والمزيد من الغضب واليأس".