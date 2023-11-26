وزير الدفاع الأمريكي يحث نظيره الإسرائيلي على حماية المدنيين في غزة

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، على "أهمية حماية المدنيين خلال عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، خلال مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وفقًا لبيان البنتاغون.

وقال البنتاغون إن أوستن شدد أيضا على الحاجة الملحة لـ”إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة” ولإفراج حماس عن جميع المحتجزين.

وتأتي دعوة أوستن في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال أنه "يوسع العمليات البرية" في قطاع غزة و"يعمل بقوة" على جميع الجبهات لتحقيق أهدافه في الحرب مع حماس.

وفي السياق نفسه، أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأحد، على استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن توسيع الهجوم البري الإسرائيلي إلى جنوب غزة.

وأشار إلى إصرار الولايات المتحدة على عملية الهجوم البري في جنوب غزة، حيث طلبت الحكومة الإسرائيلية من سكان غزة النزوح، ويجب أن تبدو مختلفة تمامًا عما هي عليه في الشمال، حيث وقعت أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين، بحسب صحيفة الجارديان.