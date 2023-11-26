الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الأمريكي يحث نظيره الإسرائيلي على حماية المدنيين في غزة

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، على  "أهمية حماية المدنيين خلال عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، خلال مكالمة هاتفية  مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وفقًا لبيان البنتاغون.

وقال البنتاغون إن أوستن شدد أيضا على الحاجة الملحة لـ”إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة” ولإفراج حماس عن جميع المحتجزين.

وتأتي دعوة أوستن في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال أنه "يوسع العمليات البرية" في قطاع غزة و"يعمل بقوة" على جميع الجبهات لتحقيق أهدافه في الحرب مع حماس.

وفي السياق نفسه، أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأحد، على استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن توسيع الهجوم البري الإسرائيلي إلى جنوب غزة.

وأشار إلى إصرار الولايات المتحدة على عملية الهجوم البري في جنوب غزة، حيث طلبت الحكومة الإسرائيلية من سكان غزة النزوح، ويجب أن تبدو مختلفة تمامًا عما هي عليه في الشمال، حيث وقعت أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين، بحسب صحيفة الجارديان.

وزير الدفاع الامريكى غزة تداعيات قصف غزة إدانة الاحتلال لقتله المدنين والأطفال والنساء المدنين

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

تفاصيل الاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الآسيوى بشرم الشيخ.. غدًا

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

المخرج مجدى الهوارى يكشف وصية طارق عبدالعزيز قبل وفاته

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز بأزمة قلبية

دقائق داخل الطوارئ.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز

حماس تعلن الإفراج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟