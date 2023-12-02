السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع الأمريكى: الولايات المتحدة ستظل أقرب صديق لإسرائيل فى العالم

لويد أوستن
لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة ستظل أقرب صديق لإسرائيل في العالم ولن تسمح لحماس بالانتصار، حسبما أفادت فضائية  "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل منذ قليل.

من جهته قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، السبت، إن الحركة لن تواصل التفاوض بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن، إلا بعد انتهاء الحرب في غزة.

وأشار العاروري، إلى أن ما بقي من الأسرى في غزة هم فقط جنود ورجال مدنيون خدموا في الجيش الإسرائيلي.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت "لا تزال هناك 15 امرأة وطفلان بين الرهائن المحتجزين لدى حماس".

“القاهرة الإخبارية”

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