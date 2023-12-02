محمد عبود: إسرائيل تسعى لاستهداف قادة حماس في محاولة لاسترداد هيبتها

قال محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بدأ منذ صباح أمس الجمعة بوحشية وحالة من العربدة الإسرائيلية غير المسبوقة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إسرائيل تعاني من أزمة كبيرة ولم تمكنها غزة من استرداد هيبتها منذ حركة 7 اكتوبر وحتى اليوم، ويوجد حالة غضب كبيرة في الداخل الإسرائيلي خاصة أن حماس مازالت ترفع رأسها طوال الحرب وخلال تسليم الأسرى.

وأشار إلى أن الداخل الإسرائيلي يرى أن جيش الاحتلال فقد هيبته وليس لديه خطة واضحة في اليوم التالي لغزة والمطلوب منهم الأن هو اغتيال عدد من قادة حماس الكبرى، أو أن يعاقب الفلسطينيين من خلال احتلال شريط من قطاع غزة يبلغ 2 كيلو متر ليكون عمقًا لإسرائيل وهذه جريمة حرب وأي اقتطاع أراضي غير مقبول ومرفوض من المحيط العربي أو الدول الغربية.

المنشورات الإسرائيلية لترويع الفلسطينيين

وأكد أن المنشورات الإسرائيلية تروع الفسطينيين وتهددهم وهم الآن يريدون دخول خان يونس ويحددوا للفلسطينيين الملاجئ ومدارس الأونورا أنها مناطق آمنة، ولكن التجربة أن إسرائيل لم تحترم ملاجئ وضربت مساجد ومدارس ومستشفيات ولديهم دائمًا مبررات وهذا نهج يتبعه الإسرائيليون منذ وقت طويل لتهجير الفلسطينيين.