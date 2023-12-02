السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عبود: إسرائيل تعمل على تعويد الفلسطينيين على التهجير القسري بخطة "البلوكات"

سيناء
سيناء

قال محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس،  إن إسرائيل تعمل على تمرين الفلسطينيين على النزوح والتهجير القسري، من خلال خطة تقسيم قطاع غزة لأربع مربعات "بلوكات"، وبعدها يعلن جيش الاحتلال عن استهدافه لمنطقة معينة ويطالب المواطنين بالنزوح منها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه خطة ظاهرها فيها الرحمة وبطانها فيه العذاب، وذلك حتى يتجاوز جيش الاحتلال الضغوط العربية للحفاظ على أراوح المواطنين ولكنه يمرن الفلسطينيين على التهجير القسري من منازلهم حتى يعتادوا على التهجير، وعند رفضهم التهجير يقوم بضربهم ويبرأ نفسه أمام العالم.

المطامع في سيناء قديمة

وتابع أن مشروع احتلال أجزاء من سيناء، هذه الفكرة قديمة وسيناء محل طمع إسرائيلي منذ عقود طويلة، وفي بداية تفكير الحركة الصهيوينة في إقامة وطن لليهود في فلسطين أنظارهم كانت موجه لفلسطين وسيناء.

محمد عبود إسرائيل التهجير القسرى بلوكات سيناء

مواد متعلقة

واصل أبو يوسف لـ"الدستور": إسرائيل تصر على تنفيذ مؤامرة تهجير الفلسطينيين

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

برلماني: مصر نجحت في حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو نبذ فكرة تهجير الفلسطينيين

الجهاد الإسلامى: العدوان على غزة يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتنفيذ مخطط الضم والتوسع

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات النائب الهولندى غيرت فيلدرز حول تهجير الفلسطينيين

خبير استراتيجي: موقف مصر من تهجير الفلسطينيين ثابت ومطالبها نُفذت

"القاهرة الإخبارية" تستعرض جهود مصر فى إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين (فيديو)

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

عاجل| ياسر إبراهيم ينضم إلى القائمة.. الإصابات تضرب صفوف الأهلي قبل مونديال الأندية

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

"الوطنية للانتخابات" ترد على مزاعم حمل الناخبين صور أحد مرشحى الرئاسة أمام القنصليات

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عمال "الحديثة للحفر" يلبون نداء الوطن للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالكويت (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس