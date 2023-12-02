محمد عبود: إسرائيل تعمل على تعويد الفلسطينيين على التهجير القسري بخطة "البلوكات"

قال محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن إسرائيل تعمل على تمرين الفلسطينيين على النزوح والتهجير القسري، من خلال خطة تقسيم قطاع غزة لأربع مربعات "بلوكات"، وبعدها يعلن جيش الاحتلال عن استهدافه لمنطقة معينة ويطالب المواطنين بالنزوح منها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه خطة ظاهرها فيها الرحمة وبطانها فيه العذاب، وذلك حتى يتجاوز جيش الاحتلال الضغوط العربية للحفاظ على أراوح المواطنين ولكنه يمرن الفلسطينيين على التهجير القسري من منازلهم حتى يعتادوا على التهجير، وعند رفضهم التهجير يقوم بضربهم ويبرأ نفسه أمام العالم.

المطامع في سيناء قديمة

وتابع أن مشروع احتلال أجزاء من سيناء، هذه الفكرة قديمة وسيناء محل طمع إسرائيلي منذ عقود طويلة، وفي بداية تفكير الحركة الصهيوينة في إقامة وطن لليهود في فلسطين أنظارهم كانت موجه لفلسطين وسيناء.