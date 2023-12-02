السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الدفاع الأمريكى: نواصل العمل من أجل استئناف الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

لويد أوستن
لويد أوستن

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده تواصل العمل من أجل استئناف الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

حفاظ الإسرائيليين على سلامة المدنيين

وشدد وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني والأُسترالي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، على ضرورة حفاظ الإسرائيليين على سلامة المدنيين في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن حركة (حماس) أخفقت في تقديم أسماء جديدة للرهائن التي تحتجزهم.

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مع تجدد العدوان.. المساعدات الإنسانية لقطاع غزة فى انتظار هدنة جديدة

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يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي اجتمع، أمس، مع نظيريه الأسترالي والبريطاني في كاليفورنيا؛ لبحث التعاون في مجال الغواصات العاملة بالدفع النووي وغيرها من التقنيات المتقدمة؛ بهدف مواجهة تنامي قوة الصين العسكرية.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف خان يونس

يأتى ذلك فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها العنيف برا وبحرا وجوا منذ الليلة الماضية، على مناطق متفرقة شرق ووسط وغرب محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر بالدفاع المدني في القطاع، إن الطيران الحربي الإسرائيلي كثف منذ ساعات الفجر الأولى قصفه للمناطق الشرقية لخان يونس ووسطها بأحزمة نارية، إلى جانب قصف من الزوارق الحربية والمدفعية، ودمرت طائرات الاحتلال مسجد عبدالله عزام غربي خان يونس، جنوب القطاع.

وفي السياق ذاته، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ودمرت أربعة منازل بشكل كامل، كما قصفت مسجد الاستقامة، ومسجدي أسامة بن زيد وعثمان بين عفان، شمال القرارة.

واستشهد 178 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة صباح أمس الجمعة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين، يرجح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.

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