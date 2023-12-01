الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السيسى يؤكد لنظيره الفرنسى ضرورة وقف إطلاق النار والتوسع فى إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ28  لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، في ضوء الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات في مختلف المجالات.

ضرورة وقف إطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية 

كما تناول اللقاء متابعة التباحث بشأن القضايا الدولية والإقليمية لا سيما تغير المناخ، وكذا التصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، واستعرض الرئيس السيسي في هذا الصدد رؤية مصر بشأن ضرورة وقف إطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، فضلًا عن الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.

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القباج: الهلال الأحمر المصرى أنشأ مناطق لوجستية لاستقبال المساعدات الإنسانية إلى غزة

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خبير: رغم التحديات استطاعت مصر إرسال المساعدات الإنسانية لغزة

وقد اتفق الطرفان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

 

وقف إطلاق النار إدخال المساعدات إيمانويل ماكرون عبد الفتاح السيسي الدورة الـ28

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