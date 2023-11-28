الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: رغم التحديات استطاعت مصر إرسال المساعدات الإنسانية لغزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لغزة

قال أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية، إن الإشادة الأممية بجهود الدولة المصرية هي جزء من المجتمع المدنى، وإدراك المجتمع الدولي بأهمية الدور المصري في إدخال المساعدات الإغاثية، وهذه الإشادة تبرز أن مجلس الأمن الدولي عجز عن إصدار أي قرار بإرسال المساعدات.  

وأضاف أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية، لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه رغم التحديات وعجز وصمت المجتمع الدولي عن تحقيق الهدف وهو الهدنة الإنسانية، إلا أن مصر استطاعت، من خلال الجهود الدءوبة والضغط، إرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح وإدخال الوقود والغذاء والدواء وتحقيق الهدنة بجهود مصرية قطرية أمريكية. 

الجهود المصرية ودورها في تغيير توجهات الرأي العام العالمي للقضية الفلسطينية

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن الجهود المصرية غيرت الرأى العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية، وتغيير قناعة الرأي العام العالمي بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية في ظل هذه الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

أستاذ العلاقات الدولية الإشادة الأممية المساعدات الاغاثية مجلس الأمن الدولي الهدنة الإنسانية

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