الإثنين 27 نوفمبر 2023
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أستاذ علاقات دولية: مصر لم تتوان عن دعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر صاحبة أدوار متعددة وكثيرة في دعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ، ولكنها تعرضت في الفترة الأخيرة للكثير من المنحنيات الخطرة التي احتاجت إلى تزايد الدعم المصري، مؤكدا أن مصر لم تتوانى عن دعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ.

وأضاف "فارس" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد توليه مقاليد الحكم في مصر بـ 3 أشهر فقط، على ثوابت مصر تجاه القضايا التي توليها أهمية متزايدة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تعد أم القضايا والقضية المركزية للدولة المصرية والمنطقة العربية ككل.

أستاذ علاقات دولية: الرئيس السيسي أكد على ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن الرئيس السيسي أكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة تنفيذ حل الدولتين، وأن الدولة المصرية تسعى للعمل في كل الاتجاهات إلى العمل وبشكل واضح على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، مؤكدًا علي  أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نجحت في المرور بالقضية الفلسطينية من عنق الزجاجة نحو الاستقرار النسبي من خلال إقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة.

أستاذ العلاقات الدولية القضية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي المنطقة العربية الجمعية العامة للأمم المتحدة

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