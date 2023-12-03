قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فتاة من منطقة العبيات شرق بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد، فتاة من منطقة العبيات شرق بيت لحم.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة في جامعة الخليل أميمة صايل سعد الوحش (22 عامًا)، بعد دهم منزل والدها وتفتيشه.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في بيت لحم عرف منها: "حرملة، رفيده، جناته، هندازة، وجبل الموالح".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، شابين من مخيم عين السلطان في أريحا.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت الشاب كايد أبوشهاب عقب محاصرة منزله، كما اعتقلت الشاب أيوب الهندي بعد دهم منزله وتفتيشه.

إغلاق المؤتمر السنوي لـ"الصندوق القومي اليهودي"

وعلى سياق آخر، دعا المئات من النشطاء في ولاية كولورادو الأمريكية، لإغلاق المؤتمر السنوي لـ"الصندوق القومي اليهودي" رفضًا لاستمرار الحرب.

ويعتصم مئات النشطاء منذ عدة أيام أمام مقر انعقاد المؤتمر السنوي للصندوق القومي اليهودي "JNF" في مدينة دنفر احتجاجًا على الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا.

ويسعى النشطاء من خلال الحشود المشاركة لإغلاق المؤتمر السنوي الذي يعتبر الأبرز لجمع التبرعات لمشاريع التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال في فلسطين، حيث يجمع المؤتمر كبار "الصهاينة" لتنظيم وجمع التبرعات وضمان استمرار الدعم الأمريكي للصهيونية ولإسرائيل.

وكانت أكثر من 40 منظمة مجتمعية وقعت على رسالة تندد بمؤتمر الصندوق القومي اليهودي وترفض إقامته للاستمرار في دعم دولة الاحتلال.

ويعتبر الصندوق القومي اليهودي الذي تأسس في بدايات القرن الماضي، المنظمة الأكبر في سرقة الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني، وتوسيع الاستيطان في جميع أنحاء فلسطين.