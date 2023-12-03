الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال تقتحم جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين ومخيمها.

وقالت مصادر، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينة.

اقتحام قوات الاحتلال

وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

وتدور مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال وسط إطلاق نار كثيف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. 

وقال الوكالة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد معتصم الأحمد، وذلك بعد مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته في حي دوار البطيخة.

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الرئيس الكوبى: غزة تشهد "إبادة جماعية"

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أمس، أكثر من 9 "مجازر" بحق المدنيين والأطفال راح ضحيتها مئات الشهداء خاصة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكر البيان، أنه تم تدمير وقصف 50 عمارة سكنية ومنزلًا يقطنها مئات الآمنين بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء في حي الشجاعية المكتظ في إطار "حرب إبادة جماعية".

وقال إن دولة الاحتلال هاجمت قطاع غزة بالطائرات والأسلحة والصواريخ، والقنابل المختلفة ذات الأوزان الثقيلة قارب عددها على 100 ألف قنبلة وصاروخ، منها قنابل تزن 2000 رطل من المتفجرات.

وأضاف أنه منذ إنهاء الهدنة استشهد 200 فلسطيني؛ ليرتفع إجمالي الشهداء في قطاع غزة إلى 15207 منذ السابع من أكتوبر الماضي، 70% منهم من الأطفال والنساء.

وأوضح أن من بين الشهداء 280 من الكوادر الصحية، و26 من طواقم الدفاع المدني، و76 صحفيًا.

كما ارتفع عدد المفقودين إلى أكثر من 7500 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولًا، وكذلك ارتفعت أعداد المصابين إلى 40650 إصابة.

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