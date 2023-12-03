الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: لا تبادل أسرى مع «الاحتلال» حتى انتهاء الحرب على غزة

نائب رئيس المكتب
نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، السبت، إنه لن يجرى تبادل مزيد الأسرى مع «إسرائيل» حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب غزة، معتبرًا أن هذا القرار «نهائي».

 

وأضاف العاروري في تصريحات تلفزيونية، أن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس هم جنود إسرائيليون ومدنيون خدموا سابقًا في الجيش الإسرائيلي.

 

وقال إنهم لن يجرى إطلاقهم إلا إذا كان هناك وقف لإطلاق النار وإطلاق جميع المعتقلين الفلسطينيين.

 

وجددت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة المحاصر، صباح الجمعة، بعد انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام، مما تسبب في استشهاد المئات.

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