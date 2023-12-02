السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى يسلم مواطنين عقود وحدات سكن لكل المصريين قبل موعدها ب 6 أشهر فى مدينة السادات

رئيس الوزراء يسلم
رئيس الوزراء يسلم مواطنين عقود وحدات سكن

استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمدينة السادات، بتسليم عقود عدد من وحدات سكن لكل المصريين، لمستحقيها، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان،ومي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي.

بدأت الفعالية بكلمة لمي عبد الحميد، تحدثت خلالها عن حجم الإنجاز الذي وصل إليه الصندوق منذ بدء عمله فى ٢٠١٤ حتى اليوم، والذي أكدت أننا وصلنا المليون وحدة إسكان مدعومة لمنخفضي الدخل، وهو الحلم الذي سعينا لتحقيقه منذ بدء العمل فى ٢٠١٤.

تنفيذ وحدات إسكان مدعومة لمنخفضي الدخل 

رئيس الوزراء يسلم مواطنين عقود وحدات سكن 

كما تم عرض فيلم تسجيلي يشرح أزمة الاسكان فى مصر قبل ٢٠١٤ والضرورة التي أدت إلى مساعي الدولة لتنفيذ وحدات إسكان مدعومة لمنخفضي الدخل وكيف تحقق الإنجاز على مدار ١٠ سنوات.

فى سياق اخر اجتمع المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بعددٍ من سكان الحي السابع بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز، لبحث مقترحاتهم وطلباتهم، وذلك بحضور المهندس السيد أمين، والمهندس علاء حماد، نائبى رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية بمشروعات الطرق وتنسيق الموقع، والكهرباء، والزراعة والتجميل والنظافة.

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يأتي ذلك فى  إطار التواصل المجتمعى بين جهاز تنمية مدينة العبور، والسكان، وعقد اللقاءات المتكررة، لمناقشة مختلف المشكلات التى تواجه السكان، وقاطني المدينة، والعمل على حلها، وكذلك الاستماع إلى المقترحات.

وخلال اللقاء، تم عرض مطالب ومقترحات السكان بغرض الوصول إلى الحلول المناسبة والسريعة، حيث وجه المهندس أحمد رشاد، بسرعة ‏تنفيذها في إطار الضوابط الإدارية المتبعة، كما تمت مناقشة كافة الشكاوى، والمقترحات، التي تم طرحها من قبل السكان، وما تم رصده في ملفات العمل، والمعوقات.

وتولى رئيس جهاز مدينة العبور، ومسئولو الجهاز، الرد على الاستفسارات، والمشكلات التي تم طرحها من قبل السكان، كما وعد بإيجاد حلول سريعة، وايجابية لكل النقاط المطروحة.

وحدات إسكان مدعومة عاصم الجزار صندوق الاسكان الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء سكن لكل المصريين

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