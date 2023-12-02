السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى يشهد تسليم وحدات سكن لكل المصريين.. ويتفقد عددًا من المصانع بالمنوفية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعماله اليوم بالمشاركة بعد ساعات قليلة فى فعاليات تسليم وحدات سكن لكل المصريين، المدعومة لصالح محدودى الدخل فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية يشاركه عدد من الوزراء والمسئولين.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء جولة تفقدية فى عدد من مصانع المنطقة الصناعية بمدينة السادات، عقب مشاركته فى مراسم تسليم مواطنين وحدات سكن لكل المصريين، وذلك فى إطار توجه الدولة بتقديم كل أوجه الدعم لقطاع الصناعة، وبحث سير خطط وآليات الدعم التي أقرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية، وما قد يحتاج إليه القطاع، من خلال التواصل مع العاملين فى القطاع على أرض الواقع، وفقا لتعليمات القيادة السياسية للبلاد.

تسليم الوحدات السكنية

ومن المقرر أيضا أن يشارك الدكتور مصطفى مدبولي فى فعاليات تسليم مواطنين وحداتهم السكنية ضمن محور سكن لكل المصريين فى مدينة حدائق أكتوبر، عقب انتهاء جولته فى مصانع المنطقة الصناعية بمدينة السادات، للتأكيد على وقوف الحكومة بكل جهاتها المختلفة جنبا إلى جنب، لدعم محدودي الدخل والعمل فعليا على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

بشكل أساسي يشارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، وفريقه من هيئة المجتمعات، رئيس الوزراء خلال جولته اليوم، كما يشارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وفريقه من هيئة التنمية الصناعية، ومن المتوقع أن يشارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، عقب انتهاء أعماله اليوم، للإعلان عن كل تفاصيل جولته، وإرسال عدد من الرسائل لطمأنة المواطنين حول الأوضاع الاقتصادية، وسير خطط التنمية إلى جانب الإعلان عن جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات الرئاسية، سواءا فى الخارج حيث بدأت أمس وتستمر حتى نهاية يوم غد، أو فى الداخل حيث من المقرر أن تبدأ خلال أيام قليلة، إلى جانب حث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستورى لمنصب رئيس الجمهورية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعماله اليوم فعاليات تسليم وحدات سكن لكل المصريين فى مدينة السادات

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