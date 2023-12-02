السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناخب مصري بالبحرين يشيد بتنظيم عملية التصويت في الاستحقاق الرئاسي 2024

مواطن مصري فى البحرين
مواطن مصري فى البحرين

أشاد ناخب مصري بمملكة البحرين، بتسهيل إجراءات الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن عملية التصويت لم تأخذ سوى دقائق قليلة؛ لحسن التنظيم دون زحامٍ أو ضغط.

ووجَّه المواطن المصري بالبحرين، الشكر إلى القائمين على العملية الانتخابية،  مضيفًا:"شاركنا في الانتخابات لمساندة مصر في الظروف التي تمر بها، وهذا أقل ما نقدمه لمصر التي قدمت لنا كل شيء". 

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

بالبحرين العملية الانتخابية ناخب مصري بالبحرين انطلاق اليوم الثاني انتخابات الرئاسة

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