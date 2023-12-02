زيارات متكررة للتأكد من سلامة مخرات وسدود الحماية من السيول بالبحر الأحمر

أجرت الإدارة العامة للمياه الجوفية، بالتنسيق مع إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، زيارات متكررة ومتتالية على مشروعات السيول المختلفة التى تم إنشاؤها لحماية الممتلكات العامة والخاصة من أخطار السيول بالبحر الأحمر، وذلك تنفيذا لتعليمات الجهات المختصة للتأكد من سلامة تلك المشروعات لاستقبال موسم الشتاء الذى يشهد سقوط أمطار وسيول غزيرة بسلسلة جبال البحر الأحمر على فترات غير متقطعة.

بدأت تلك الزيارات والجولات المختلفة على مشروعات السيول بصدور قرار من محافظ البحر الأحمر بتشكيل لجنة أزمات للمرور علىمشروعات الحماية من أخطار السيول بالتنسيق مع مدن المحافظة المختلفة والشركة العامة للمياه الجوفية، للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لموسم الشتاء وأخطار السيول القادمة، وإصدار تقرير نهائى عنها.

وبدأت اللجان عملها برئاسة نادي نصيف مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة بالمرور على البرابخ وسدود الحماية والبحيرات الصناعية وحواجز التوجيه بمدينتي سفاجا ورأس غارب، لمتابعة حالتها ومدي احتياجها لأعمال تطهير.

من جهته، قال نادي نصيف، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، في بيان له، إن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أصدر تعليماته بالمرورالمستمر على كل البرابخ وسدود الحماية والبحيرات الصناعية بجميع المدن لإزالة أي معوقات بها استعداد لفصل الشتاء، مؤكدًا أهميتها في حماية المحافظة من أخطار السيول في حال حدوثها، مما يساهم في الحفاظ علي أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

كما قامت لجان الإدارة العامة للصحراء الشرقية بالغردقة بالمرور على منشآت الحماية من أخطار السيول بوادى حوضين بقرية عرب صالح بمدينة شلاتين، للوقوف على حالتها الإنشائية، حيث تبين أنها بكامل جاهزيتها لاستقبال موسم السيول.

كما أكدت المرور على دير الأنبا بولا ودير الأنبا أنطونيوس بنطاق الإدارة العامة للمياه الجوفية للصحراء الشرقية بالغردقة، لتحديد مواقعالأعمال المقترح تنفيذها لتقليل الأضرار الناتجة عن السيول، وذلك تمهيدًا للبدء في التنفيذ.

كما تم المرور على أعمال الحماية من أخطار السيول بمدينة مرسى علم بزمام الإدارة العامة للصحراء الشرقية بالغردقة، للتأكيد علىجاهزيتها لاستقبال موسم السيول، كما تم مراجعة أعمال الرفع المساحى "الميزانيات الابتدائية" للأعمال الصناعية المقرر تنفيذها ضمن عملية إنشاء قناة صناعية وعدد ثلاث بحيرات وعدد 2 سد وحاجز ترابي خلف البحيرات بوديان علم - السكري -ام خريقة".

الدولة تحمي مواطنيه.. سدود لحماية البحر الأحمر بمليار جنية

جدير بالذكر أن الدولة المصرية أنشأت مشروعات السدود والبحيرات التى تمثلت فى أعمال الحماية من أخطار السيول بمدينتى الغردقة وسفاجا فى5 سدود إعاقة بأودية "فالق السهل وفالق الوعر وأبو ملكة والبارود الأبيض" و4 بحيرات صناعية وأحواض تهدئة تبلغ السعة تخزينية للأعمال5.812 مليون متر مكعب وبتكلفة قدرها 200 مليون جنيه.

كما تم إنشاء ثلاثة حواجز توجيه فى مدينة رأس غارب من قبل وتحديدا بطريق غارب - الشيخ فضل، الحاجز الأول بالكيلو 8 ويضم 16 بربخا، سعة البربخ 3×3 أمتار، والحاجز الثانى بالكيلو 50، وتضم 10 برابخ، سعة كل بربخ 3×3 أمتار، والثالث بالكيلو 51، بعدد 10 برابخ سعة البربخ 3×3 أمتار.

كما تم إنشاء بحيرة وادى الدرب تسع مليونا وسبعمائة متر مكعب من المياه لحماية المدينة، كما أن هناك 3 بحيرات بوادى حواشية الأولى سعة مليون م3، والثانية مليون ومائتان م3، والثالثة مليون وربعمائة م3 لحماية المدينة وشركات البترول الواقعة بوادى حواشية، حيث تمكنت تلك المشروعات من حماية المدينة خلال الأعوام السابقة من مخاطر السيول.