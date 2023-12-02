أخبار فاتتك|الزمالك يحسم مصير أكينولا فى الميركاتو الشتوى.. وخطة أمريكية لحماية المدنيين جنوب غزة

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة “أخبار فاتتك”.

وليد فواز يكشف أصعب مشهد له فى "صوت وصورة"

قال الفنان وليد فواز، إنه كان يعاني من حالة تسمى "الجبن الفني"، وهو أن يخاف تقديم دور يكرهه من خلاله الناس، لكن هذه الحالة ضيعت أدوارًا كانت أسوأ من شخصية عبدالغني، في مسلسل "صوت وصورة"، مشيرًا إلى أنه كان سبب رفضه لهذه الأدوار هو خوفه من كراهية الجمهور، خاصة وأن الجمهور المصري جمهور عاطفي وذكي جدًا.

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الزمالك يحسم مصير أكينولا فى الميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى لمعتمد اليوم

طلب معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تأجيل البت فى مصير البنبنى سامسون أكينولا، مهاجم الفريق، حتى موعد الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لحين الوقوف على مستوى اللاعب بصفة نهائية، بعدما استعاد اللاعب جزءًا من مستواه، وعاد للتألق مع الفريق.

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بانتظار التطبيق الإسرائيلى.. خطة أمريكية لحماية المدنيين جنوب غزة

قال مسئول أمريكي كبير، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تعكف على وضع خطة مع إسرائيل لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين في أي عملية عسكرية تشنها في جنوب غزة، جاء ذلك في أعقاب استئناف القصف الإسرائيلي لقطاع غزة بعد انهيار هدنة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) دامت أسبوعا.

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مسار إجبارى تحيى سلسلة حفلات بساقية الصاوى وتتبرع بعائداتها لصالح غزة

تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء ثلاث حفلات غنائية تضامنية في ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، وذلك يومي 15 و16 ديسمبر الجاري.

وتحمل سلسلة الحفلات شعار "أنا موجود من أجل غزة"، مستلهم من أغنيتها الشهيرة " أنا موجود لسة قادر ع الصمود" التي قررت إعادة تقديمها بشكل مميز إهداء للشعب الفلسطيني الصامد.

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أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر السبت 2-12-2023

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 2-12-2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لكونه وجبات رئيسية على المائدة المصرية يوميا في الفطار والغذاء والعشاء ولا يمكن الاستغناء عنها لكبار وصغار السن من الفئات المجتمعية المختلفة.

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