السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وليد فواز يكشف أصعب مشهد له فى "صوت وصورة"

وليد فواز
وليد فواز

قال  الفنان وليد فواز، إنه كان يعاني من حالة تسمى "الجبن الفني"، وهو أن يخاف تقديم دور يكرهه من خلاله الناس، لكن هذه الحالة ضيعت أدوارًا كانت أسوأ من شخصية عبدالغني، في مسلسل "صوت وصورة"، مشيرًا إلى أنه كان سبب رفضه لهذه الأدوار هو خوفه من كراهية الجمهور، خاصة وأن الجمهور المصري جمهور عاطفي وذكي جدًا. 

وأضاف الفنان وليد فواز، خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، عبر قناة صدى البلد، أن دور مثل "عبدالغني" في مسلسل "صوت وصورة" لن يتكرر كثيرًا، هذا الدور بتركيبته وهو عبارة عن مجموعة من النقائص البشرية، أي جبن على وضاعة على نطاعة ومستغل لزوحته، كما أنه في أصعب المواقف يتخلى عنها، وبالتالي فإن دور مثل هذا لن يأتي كثيرًا. 

وأضاف: “واستطعت من خلال هذا الدور أن أقدم جزءًا به لايت كوميدي، ويمكن هذا هو سر كراهية الناس لهذه الشخصية جدًا وفي نفس الوقت هم يريدون معرفة ما فعله”، معقبا: "الجمهور كارهني جدًا وحاببني في نفس الوقت، إحنا بنكرهك أوي ربنا ينتقم منك لكن إنت ممثل حلو، وأنا سعيد جدا بحالة الاحتفاء الموجودة لدى الجمهور بشخصية عبدالغني". 

وأكد أن الفنانة حنان مطاوع بلغة التمثيل هي ممثلة ممتعة ومرهقة في نفس الوقت، وممثلة قوية جدًا.

وعن أصعب المشاهد الذي قدمها في مسلسل "صوت وصورة"، قال: "عندما اعترفت لي حنان مطاوع بما حدث معها في الليلة المشؤومة، وأنا رديت عليها "عمل معاكي كده بس؟ كان هذا المشهد بالنسبة لي مرهقا جدًا وثقيلا على نفسي كثيرًا".

الفنان وليد فواز أعمال وليد فواز مسلسل صوت وصورة حنان مطاوع برنامج سبوت لايت

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